Убыток на десятки тысяч гривен. Как Киев чистят от брошенных елочных базаров (фото, видео)

В Киеве остались брошенными тысячи елочных базаров. Как рассказали корреспонденту "Сегодня", не продано товара на десятки тысяч гривен.
Один из самых больших елочных базаров на киевской Окружной.
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Коммунальщики приехали с трактором.
Новогодние деревья, по словам коммунальщиков, отправятся на корм и подстилку для животных, а также на удобрения.
Перед Новым годом демонтировали незаконные елочные базары
С 15 декабря в Киеве работали официальные ярмарки по продаже новогодних деревьев. В ходе проверки инспекция по благоустройству уже обнаружила около 20 локаций, размещенных без разрешительных документов.
Незаконные точки по продаже елок пришлось демонтировать.
Ранее мы писали:
- Зажжение главной елки страны на Софийской площади впервые перенесли.
- В Киеве возле Дворца "Украина" торжественно зажгли новогоднюю елку.