Убыток на десятки тысяч гривен. Как Киев чистят от брошенных елочных базаров (фото, видео)

Новогодние деревья отправят на корм и подстилку для животных, а также на удобрения

В столице коммунальщики убирают не проданные елки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве остались брошенными тысячи елочных базаров. Как рассказали корреспонденту "Сегодня", не продано товара на десятки тысяч гривен.

Один из самых больших елочных базаров на киевской Окружной.

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Коммунальщики приехали с трактором.

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Новогодние деревья, по словам коммунальщиков, отправятся на корм и подстилку для животных, а также на удобрения.

В Киеве не проданные елки после Нового года бросили на улицах / Фото: Сегодня В Киеве не проданные елки после Нового года бросили на улицах / Фото: Сегодня В Киеве не проданные елки после Нового года бросили на улицах / Фото: Сегодня В Киеве не проданные елки после Нового года бросили на улицах / Фото: Сегодня В Киеве не проданные елки после Нового года бросили на улицах / Фото: Сегодня В Киеве не проданные елки после Нового года бросили на улицах / Фото: Сегодня 1 /6

Перед Новым годом демонтировали незаконные елочные базары

С 15 декабря в Киеве работали официальные ярмарки по продаже новогодних деревьев. В ходе проверки инспекция по благоустройству уже обнаружила около 20 локаций, размещенных без разрешительных документов.

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Незаконные точки по продаже елок пришлось демонтировать.

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