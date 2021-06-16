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Участок стоимостью более 600 млн. В Киеве суд вернул громаде земли возле Совских прудов

16 июня 2021 19:23

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Почти 20 гектаров коммунальной земли с 2008 года были в аренде

Совские пруды. Фото: Офис Генпрокурора/Telegram

Совские пруды. Фото: Офис Генпрокурора/Telegram

Столичная прокуратура вернула громаде Киева земли у Совских прудов стоимостью 614 млн грн. Этот участок с 2008 года был в аренде.

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Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram.

"Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение хозяйственного суда Киева, которым удовлетворен иск городской прокуратуры в интересах государства в лице Киевского городского совета к обществу о расторжении договора аренды и возвращении земельного участка в Голосеевском районе столицы", – пишут в сообщении.

Между Киевсоветом и общиной в 2008 году заключен договор аренды земельного участка площадью более 19 га стоимостью 614 млн грн, расположенной в нижнем каскаде Совских прудов.

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"Условиями договора предусмотрено его застройку – обустройство рекреационной зоны в сочетании водоема со строительством развлекательно-торгового комплекса в течение трех лет с момента его заключения", – добавляют в Офисе Генпрокурора.

Ранее мы писали, что громаде Киева вернули землю на Трухановом острове.Представители Офиса генпрокурора в Верховном суде доказали обоснованность иска о возвращении Киевскому городскому совету земельного участка площадью 1,16 га.

Также мы писали, что в Одесской области государству вернули землю на сумму 460 млн грн.

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