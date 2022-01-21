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Ударят морозы? Погода принесет метели в Буковель

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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21 января, 19:00
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Синоптики предупредили о непогоде в Буковеле – каких опасностей ждать завтра, появился новый прогноз
Какой ждать погоды в Буковеле
Какой ждать погоды в Буковеле / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Буковеле на протяжении всего дня будет облачной. Этой ночью ожидается мелкий снег, но к завтрашнему утру он затихнет. Завтра, 21 января, в курортный городок снова вернутся осадки.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

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Согласно прогнозу синоптиков, завтра снег пойдет с большей силой, а к вечеру ослабнет. Ветер усилится до 15-24 м/с, так что в городе начнется метель.

Температура воздуха утром будет держаться на уровне -9-12 градусов, днем -7-9, а вечером столбики термометра опустятся до стабильных -9 градусов. В прогнозе уточняется, что из-за сильной влажности по ощущениям температура будет примерно на 6 градусов ниже.

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