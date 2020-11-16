Уголок Индии в Киеве. Люди торгуют на рельсах, рискуя погибнуть под колесами товарняка (видео)

Торговля проходит едва ли не на железнодорожных рельсах

В социальных сетях киевляне обсуждают жуткую картину в виде стихийной торговли в районе станции метро "Почайна".

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По выходным тут собираются торговцы стихийной барахолки и торговля ведется едва ли не на железнодорожных рельсах. Особенно страшно, когда по рейсам проходят товарные поезда, которые могут травмировать продавцов.

"Не Индия, но Киев. Вот такую барахолку устроили на Почайной", – подписали видео его авторы.

Насколько законна подобная торговля, мы поинтересовались в департаменте благоустройства КГГА. Там соглашаются, что подобное соседство очень опасное для людей. И отмечают, что последний рейд проводили совместно с представителями Оболонской РГА три недели назад, но результата это не дало.

"Проблема нахождения торговцев барахолки возле железной дороги, требует комплексного решения. Ее нереально решить одним рейдом. Количество торговцев очень большое – около трех тысяч. Нужно проводить среди них разъяснительную работу. И совместно решать эту проблему с полицией, городом, районом. Например, проводить рейды каждую субботу. Рассматривается возможность установки в этом месте ограждения и регулярного патрулирования правоохранителями. Нужно проводить целый комплекс мероприятий", – рассказали сайту "Сегодня" в департаменте благоустройства КГГА.

В социальных сетях киевляне пишут, что также нужно обеспечить стариков достойными пенсиями, а людей работой с хорошей зарплатой, тогда они не будут продавать остатки своих вещей, рискуя жизнью.

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Также отмечается, что власти должны выделить под барахолку достойное место, где люди могут продавать свои вещи без риска быть раздавленными поездом.

Ранее мы писали, что в Киеве проблемы со стихийной торговлей и почему ее не могут искоренить.

А также эксперты рассказали, на чем можно и нужно экономить – какие товары лучше всего покупать на "барахолках".

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