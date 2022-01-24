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Угроза локдауна и остановка транспорта: какая ситуация с COVID-19 в Киеве

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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24 января, 12:28
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В общей сложности в городе коронавирус преодолели 330 756 человек
В столице за сутки от коронавируса умерли 7 человек
В столице за сутки от коронавируса умерли 7 человек / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве обнаружили только за минувшие сутки 464 больных коронавирусом. В середине февраля прогнозируют пик заболеваемости. Будет ли новый локдаун, читайте в материале "Сегодня".

Данные за сутки

"464 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 7 человек скончались. Всего за период пандемии в Киеве 8 444 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 353 224", – сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

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Заболели прошедшие сутки:

  • 255 женщин в возрасте от 18 до 89 лет,
  • 142 мужчины в возрасте от 18 до 91 года,
  • 23 девочки от 1 до 17 лет и 44 мальчика от 5 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 5 женщин от 60 до 86 лет и 2 мужчины 83 и 85 лет.

Выздоровели за прошедшие сутки 134 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 330 756 жителей столицы.

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"Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 121, в Оболонском – 71 и в Подольском районе – 52 случая", – отметил Виталий Кличко.

Что будет с транспортом в Киеве в случае локдауна

В Киеве в случае нового локдауна не планируют закрывать метрополитен для пассажиров. На общественный транспорт введут спецпропуска.

Как заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, метрополитен закрывать не будут, как это было в первый локдаун.

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"Мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово", – отметил он.

Также Поворозник надеется, что введения ограничений на транспорт удастся избежать благодаря высокому уровню вакцинации от коронавируса в столице.

Когда ожидается пик текущей волны COVID-19?

Пик заболеваемости текущей волны COVID-19 может попасть на середину февраля. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы рассчитываем, что пик может быть в середине февраля", – сказал он.

Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 двигается с запада на восток и с большой вероятностью вызвана распространением штамма "Омикрон".

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