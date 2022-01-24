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Угроза войны? В супермаркетах Киева опустошили полки с гречкой и сахаром (видео)

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Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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24 января, 12:41
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В столице продолжают скупать самые необходимые продукты уже несколько дней подряд
Полки с крупами и сахаром остаются пустыми.
Полки с крупами и сахаром остаются пустыми. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве после выходных полки супермаркетов остаются пустыми. Люди скупают самые необходимые продукты – муку, сахар и крупы. Супермаркет NOVUS возле метро "Левобережная" в пятницу попал под активные обсуждения – некоторые даже объясняли ажиотаж возможным вторжением Путина.

Новости "Сегодня" узнавали, что происходит в супермаркетах, по состоянию на 24 января.

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Пустые полки

Фактом остается то, что в NOVUS скупили всю цельнозерновую муку и массово покупают сахар. С чем это связано, сказать трудно.

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Кроме того, полупустые полки с макаронами. А гречку скупают даже несмотря на высокую цену, при этом без акции на этот продукт. Отметим, что гречка – одна из самых дорогих круп, стоимость за килограмм достигает почти 60 гривен.

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Также ажиотаж вызвала консервированная кукуруза. На нее тоже нет скидки.

Что говорят продавцы

Общаясь с корреспондентом новостей "Сегодня", работница супермаркета не смогла подтвердить, что люди действительно массово скупают продукты первой необходимости на фоне угрозы войны с Россией. Она отметила, что пустые полки могут быть связаны и с тем, что в супермаркет не завезли необходимого количества товара.

Не один такой супермаркет

В то же время аналогичная ситуация и в "Сильпо" на "Левобережной". Там также активно скупают сахар, гречку и муку. Киевляне в комментариях журналисту "Сегодня" связали такую обстановку в супермаркетах с угрозой агрессии РФ.

Отметим, ажиотаж на покупку продуктов первой необходимости в Киеве был замечен на следующий день после обращения президента Владимира Зеленского, в котором он якобы пытался успокоить украинцев, что войны с Россией не будет.

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