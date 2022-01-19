Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко 🌊 Крещение-2022 ✈ Блинкен в Украине 🔔 Угроза войны с Россией
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Украинцев снова ждет похолодание: где будет до -14

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 января, 19:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах из-за низкой температуры в стране
Осадков не будет на востоке и юге Украины/Коллаж "Сегодня"
Осадков не будет на востоке и юге Украины/Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине завтра, 20 января, будет снежная. Осадки прогнозируют на западе, севере и местами в центральных областях, а также будет пасмурная погода. Все из-за атмосферного фронта, который будет в стране.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

Реклама

На Иоанна осадков не будет на юге и востоке. Однако синоптик предупреждает водителей и пешеходов о гололедице на дорогах.

Температура воздуха ночью опустится до -9 градусов, но на востоке будет холоднее. Там стоит ожидать до 14 градусов мороза. Днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В восточных областях столбики термометров опустятся до -8 градусов.

В Киеве завтра, 20 января, будет снег. Ночью от -4 градусов до -2 градусов, а днем температура воздуха поднимется до нуля.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Как выжить в "заминированном" здании – советы психолога Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Посылка для Тони. Для единственной гориллы в Украине прислали необычный подарок (фото, видео) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко На 700 тысяч гривен. Из Турции в Киев пытались незаконно провезти препараты (фото) Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
19 января. Индира Ганди. Возглавив правительство Индии (1966), 49-летняя дочь Джавахарлала Неру стала первой в стране и второй в истории планеты женщиной-премьер-министром…
На встречу с героем!
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

6 521

заболело за неделю в Киeвe

+18%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.41

Российский рубль (₽)

0.3716

Евро (€)

32.34

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять