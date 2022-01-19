Украинцев снова ждет похолодание: где будет до -14

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах из-за низкой температуры в стране

Осадков не будет на востоке и юге Украины/Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине завтра, 20 января, будет снежная. Осадки прогнозируют на западе, севере и местами в центральных областях, а также будет пасмурная погода. Все из-за атмосферного фронта, который будет в стране.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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На Иоанна осадков не будет на юге и востоке. Однако синоптик предупреждает водителей и пешеходов о гололедице на дорогах.

Температура воздуха ночью опустится до -9 градусов, но на востоке будет холоднее. Там стоит ожидать до 14 градусов мороза. Днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В восточных областях столбики термометров опустятся до -8 градусов.

В Киеве завтра, 20 января, будет снег. Ночью от -4 градусов до -2 градусов, а днем температура воздуха поднимется до нуля.