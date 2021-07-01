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"Украинцев топить не нужно". В Киеве под ВР проходит митинг (фото)

1 июля 2021 13:09

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Люди выступают против лидера партии ОПЗЖ и требуют отправить его в отставку

Под ВР зажгли файера. Фото: PavlovskyNews/Telegram

Под ВР зажгли файера. Фото: PavlovskyNews/Telegram

Сегодня, 1 июля, протестующие пришли под Верховную Раду с дымовыми шашками, выступая против действий главы Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

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Об этом сообщает PavlovskyNews в Telegram.

По словам митингующих, "Данилов симулирует судебное преследование Виктора Медведчука, который сейчас находится под домашним арестом".

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Люди держат в руках плакаты: "Данилов – Крым – это Украина! Украинцев топить не нужно!" и "Данилова в отставку".

Фото: PavlovskyNews/Telegram
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Они требуют отправить лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" за решетку.

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Фото: PavlovskyNews/Telegram

Завтра протестующие планируют прийти с протестом под Генпрокуратуру. Также выступают против открытия рынка земли без референдума.

Фото: PavlovskyNews/Telegram

Напомним, Аваков раскритиковал Данилова за слова о Крыме. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оккупированный Крым длительное время просил воды, а сейчас там "даже не знают, что с ней делать".

Ранее мы писали, что в центре Киева проходил двойной митинг. Протестовали вкладчики "Элита-центр", а также жители "Святошин-2".

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