Украли человека и требовали взятку. В Киеве задержали троих полицейских

В Киеве задержали троих сотрудников полиции Днепропетровской области, которых подозревают в похищении человека и вымогании неправомерной выгоды.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
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Как стало известно, 9 февраля правоохранители приехали в Киеве для проведения обыска жилья по поводу возможного мошенничества.
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После проведения обыска правоохранители противоправно, без составления процессуальных документов, задержали владельца жилья – 29-летнего жителя Киева, и поместили его в свой автомобиль.
После этого полицейские выдвинули мужчине требование, чтобы он заплатил им 12 тысяч долларов, а в случае отказа угрожали уведомлением о подозрении в совершении уголовного правонарушения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Правоохранители разрешили мужчине позвонить по телефону знакомым, чтобы они собрали и передали ему деньги.
Полицейских задержали
В тот же день троих сотрудников полиции задержали после получения 6 300 тысяч долларов.
Сейчас проводятся следственные действия и решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
Взятка для полицейских. Фото: Киевская городская прокуратура
Под Харьковом полицейские пытали мужчину ради признания
В Харьковской области полицейские жестоко пытали мужчину. Правоохранители использовали насилие. Теперь им грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
Как стало известно, сотрудники полиции расследовали убийство в одном из сел Харьковской области. Они решили обвинить товарища умершего. Полицейские не имели достаточных доказательств, но хотели поскорее раскрыть преступление.
Правоохранители зашли в дом 61-летнего мужчины, который на тот момент спал. Они сразу начали его бить и душить деревянной палкой, и в этот момент требовали признаться в убийстве. После этого полицейские надели наручники и отвезли в участок, где пытка продолжилась.
Больше часа правоохранители били мужчину пластиковой бутылкой с водой по голове.
При этом заместитель начальника отдела полиции не ограничился избиением – он надел резиновые перчатки и начал сдавливать и оттягивать гениталии потерпевшему. Не выдержав пыток, мужчина взял на себя вину за убийство товарища.
Для прикрытия своего преступления полицейские привлекли судебно-медицинского эксперта, "не обнаружившего" у потерпевшего телесных повреждений.
Двух правоохранителей обвиняют в пытках (ч. 2 ст. 127 УК Украины). Им грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
Заведующий районным бюро судебно-медицинской экспертизы обвиняется в предоставлении заведомо ложного заключения органу досудебного расследования. Ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет.