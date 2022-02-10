Украли человека и требовали взятку. В Киеве задержали троих полицейских

Сейчас решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения

Полицейских Днепропетровщины задержали за взятку в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве задержали троих сотрудников полиции Днепропетровской области, которых подозревают в похищении человека и вымогании неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

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Как стало известно, 9 февраля правоохранители приехали в Киеве для проведения обыска жилья по поводу возможного мошенничества.

После проведения обыска правоохранители противоправно, без составления процессуальных документов, задержали владельца жилья – 29-летнего жителя Киева, и поместили его в свой автомобиль.

После этого полицейские выдвинули мужчине требование, чтобы он заплатил им 12 тысяч долларов, а в случае отказа угрожали уведомлением о подозрении в совершении уголовного правонарушения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Правоохранители разрешили мужчине позвонить по телефону знакомым, чтобы они собрали и передали ему деньги.

Полицейских задержали

В тот же день троих сотрудников полиции задержали после получения 6 300 тысяч долларов.

Сейчас проводятся следственные действия и решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

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Взятка для полицейских. Фото: Киевская городская прокуратура

Под Харьковом полицейские пытали мужчину ради признания

В Харьковской области полицейские жестоко пытали мужчину. Правоохранители использовали насилие. Теперь им грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Как стало известно, сотрудники полиции расследовали убийство в одном из сел Харьковской области. Они решили обвинить товарища умершего. Полицейские не имели достаточных доказательств, но хотели поскорее раскрыть преступление.