Украшать будут 10 дней. Когда появится елка на Софийской площади

В столицу уже привезли целую фуру игрушек для новогодней красавицы

Совсем скоро начнут украшать главную елку страны / Фото: Коллаж: Сегодня

Главную елку страны начнут устанавливать уже в этот понедельник, 29 ноября. Об этом сайту "Сегодня" рассказал Игорь Добруцкий, президент Folk Ukraine, которая организует новогодний праздник на Софийской площади.

Как уже мы сообщали, в этом году главная елка страны будет шире прошлогодней, а высотой 31 метр.

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"В понедельник на Софийскую площадь завезут бетонные плиты – это противовес для елки весом в 100 тонн. В прошлом году он был 90 тонн, поскольку елка в этом году будет шире и пышнее, то противовес усилили. Чтобы установить и украсить новогоднее дерево, нам необходимо 10 дней. В этом году у нас вдвое больше гирлянд, поэтому процесс украшения займет больше времени, чем обычно", – поясняет сайту "Сегодня" Игорь Добруцкий.

Скоро начнут монтаж противовеса для елки / Фото: Сегодня

Какими будут игрушки?

В Киев уже привезли целую фуру новых игрушек для главной елки страны.

"В этом году мы украсим елку небольшими игрушками отечественного производства. Одна игрушка – восемь сантиметров в диаметре. Их будет 20 тысяч, не меньше. 75% – красного цвета, и 25% – золотого", – рассказывает Игорь Добруцкий.

По словам Добруцкого, игрушки будут сделаны из пластика. Не стоит переживать, что они разобьются. На елке их разместят точечно. Новогоднее дерево будет словно окутано бисером.

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Главная елка страны в 2022 году / Коллаж "Сегодня"

Рабочим придется здорово потрудиться, чтобы развесить 20 тысяч небольших шариков на елке высотой 31 метр.

Вид на елку со стороны птичьего полета / Фото: Коллаж: Сегодня

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