Украшать будут 10 дней. Когда появится елка на Софийской площади

Главную елку страны начнут устанавливать уже в этот понедельник, 29 ноября. Об этом сайту "Сегодня" рассказал Игорь Добруцкий, президент Folk Ukraine, которая организует новогодний праздник на Софийской площади.
Как уже мы сообщали, в этом году главная елка страны будет шире прошлогодней, а высотой 31 метр.
"В понедельник на Софийскую площадь завезут бетонные плиты – это противовес для елки весом в 100 тонн. В прошлом году он был 90 тонн, поскольку елка в этом году будет шире и пышнее, то противовес усилили. Чтобы установить и украсить новогоднее дерево, нам необходимо 10 дней. В этом году у нас вдвое больше гирлянд, поэтому процесс украшения займет больше времени, чем обычно", – поясняет сайту "Сегодня" Игорь Добруцкий.
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Какими будут игрушки?
В Киев уже привезли целую фуру новых игрушек для главной елки страны.
"В этом году мы украсим елку небольшими игрушками отечественного производства. Одна игрушка – восемь сантиметров в диаметре. Их будет 20 тысяч, не меньше. 75% – красного цвета, и 25% – золотого", – рассказывает Игорь Добруцкий.
По словам Добруцкого, игрушки будут сделаны из пластика. Не стоит переживать, что они разобьются. На елке их разместят точечно. Новогоднее дерево будет словно окутано бисером.
Рабочим придется здорово потрудиться, чтобы развесить 20 тысяч небольших шариков на елке высотой 31 метр.
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