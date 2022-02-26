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Укрзализныця эвакуирует жителей Киева – список рейсов

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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26 февраля, 13:43
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Пассажиров призывают сохранять спокойствие и не создавать толкучку при посадке в поезда
Укрзализныця будет вывозить жителей столицы. Фото: коллаж "Сегодня"
Укрзализныця будет вывозить жителей столицы. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 26 февраля, Укрзализныця продолжает эвакуировать людей из Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

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Подробности

В 12:30 с Центрального вокзала Киева отправился очередной рейс на запад. Поезд будет следовать в Винницу, где пассажиры будут пересажены на другой рейс, направляющийся ближе к границе.

Аналогичный рейс планируется из Киева в 18:00. Дополнительно в 14:00 с Киевского вокзала отправится очередной поезд во Львов.

Кроме того, Укрзализныця готовит ряд рейсов для масштабного вывоза жителей в сторону запада Украины. Следите за обновлениями на официальных страницах Укрзализныци и внимательно прослушайте объявления на вокзале.

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Пассажиров призывают сохранять спокойствие и не создавать толкучку при посадке в поезда: сейчас подвижного состава достаточно, чтобы вывезти из Киева около 5 тысяч пассажиров в сутки. По-прежнему приоритет в посадке предоставляется пожилым людям, детям и женщинам.

Ситуация в Украине 26 февраля

На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".

Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

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В Киеве, по состоянию на 6:00 утра, звуки стрельбы слышны в центре города, в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых Дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске звучат как автоматные очереди, так и взрывы.

Мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп. Столичные власти полностью остановили движение поездов "красной" ветки метрополитена.

Также в столице были обстрелы в районе аэропорта "Киев" ("Жуляны").

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