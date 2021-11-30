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Умоляла о помощи: под Киевом мужчина изнасиловал молодую девушку

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
30 ноября, 03:30
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Подозреваемый закрылся в квартире и не хотел открывать дверь правоохранителям
Крики девушки услышали соседи и вызвали полицию/Коллаж: Сегодня
Крики девушки услышали соседи и вызвали полицию/Коллаж: Сегодня

В Борисполе, где ранее произошло ужасное ДТП, 26-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 21-летней девушки. Соседи девушки вызвали на место инцидента правоохранителей.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

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Детали инцидента

В понедельник, 29 ноября, в 15:00 в полицию обратились неравнодушные соседи, которые сообщили, что на улице Авиаторов в квартире слышат крики молящей о помощи женщины. На место инцидента прибыли правоохранители, однако дверь в квартиру была закрыта. Сначала неизвестный отказался впускать полицейских домой, однако затем открыл дверь.

Действия правоохранителей

В квартире находился 26-летний мужчина и 21-летняя девушка, сообщившая об изнасиловании. На место происшествия вызвали следователей. Правоохранители расследуют обстоятельства инцидента.

Под Днепром в интернате учитель изнасиловал 13-летнюю девочку

В Каменском районе в селе Саксагань преподаватель интерната изнасиловал 13-летнюю девочку. По словам ее бабушки, инцидент произошел 9 ноября. Она рассказала, что мужчина ударил ее внучку по лицу, а затем заклеил рот липкой лентой и изнасиловал.

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"Открыто уголовное производство по 156-й статье УК Украины. Назначены соответствующие экспертизы", — отметили в полиции.

Если вину мужчины докажут, он может провести за решеткой от 5 до 8 лет.

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