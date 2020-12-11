Видео смотрели со слезами: мать падавшей на гололеде девочки рассказала об инциденте

Видео, как школьница безрезультатно пытается выбраться на четвереньках Андреевским спуском уже

покорило не только украинские, но и мировые СМИ. Журналисты "Сегодня" нашли и пообщались с этой девочкой и ее семьей.

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Мария рассказала нам, что упала 40 раз, пока поднималась по льду. При этом школьнице очень повезло: девочка не получила ушибов. Как оказалось, она занимается гимнастикой и хорошо знает, как нужно правильно падать.

Девочка из видео

Девочка не могла сама подняться, поэтому за ней пришел брат. У школьницы есть кому помочь, поскольку ее семья взяла много детей из приюта.

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Сама Мария говорит, что не считает себя звездой. Несмотря на хорошее настроение, спокойно посмотреть запись не смогла.

Видео: Сегодня

"Мы видео смотрели со слезами, если честно. Мне не было смешно, слава богу, что все закончилось хорошо. У Маши очень спортивный характер, я думаю, о ней будут только смешные и хорошие видео", – сказала мать девочки.

Маша с мамой и сестрой

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