Видео смотрели со слезами: мать падавшей на гололеде девочки рассказала об инциденте

Видео, как школьница безрезультатно пытается выбраться на четвереньках Андреевским спуском уже
покорило не только украинские, но и мировые СМИ. Журналисты "Сегодня" нашли и пообщались с этой девочкой и ее семьей.
Мария рассказала нам, что упала 40 раз, пока поднималась по льду. При этом школьнице очень повезло: девочка не получила ушибов. Как оказалось, она занимается гимнастикой и хорошо знает, как нужно правильно падать.
Девочка не могла сама подняться, поэтому за ней пришел брат. У школьницы есть кому помочь, поскольку ее семья взяла много детей из приюта.
Сама Мария говорит, что не считает себя звездой. Несмотря на хорошее настроение, спокойно посмотреть запись не смогла.
"Мы видео смотрели со слезами, если честно. Мне не было смешно, слава богу, что все закончилось хорошо. У Маши очень спортивный характер, я думаю, о ней будут только смешные и хорошие видео", – сказала мать девочки.
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