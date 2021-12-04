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Ушел считать звезды. Куда пропал легендарный Ежик с Рейтарской в Киеве

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
4 декабря, 06:30
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Мы узнали, когда на свое место вернется самая милая достопримечательность столицы
Сейчас на месте скульптуры стоит табличка с фотографией Ежа и надписью: "Ушел считать звезды".
Сейчас на месте скульптуры стоит табличка с фотографией Ежа и надписью: "Ушел считать звезды". / Фото: Коллаж: Сегодня

Одной из самых оригинальных достопримечательностей Киева по праву считается скульптура "Лошадка" (Ежик в тумане), которая располагается в сквере на улице Рейтарской. К мультяшному герою годами приходили его верные почитатели – он стоял тут с 2007 года. Зимой ежика согревали шарфиком и теплыми носочками, в мае на голову одевали фуражку пограничника, осенью украшали желтыми листьями и конфетами. Но вот уже прошел месяц, как Ежик исчез со своего места. Сейчас там стоит табличка с фотографией Ежа и надписью: "Ушел считать звезды".

Сайт "Сегодня" выяснял куда пропала киевская достопримечательность и когда он может вернуться на привычное место.

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Упал вместе с пеньком

В начале ноября стало известно, что пень вместе с Ежиком повалили на землю неизвестные вандалы. Скульптура пострадала и ее отправили в мастерскую к группе реставраторов, которые помогают спасти Ежа.

Автор скульптуры Константин Скритуцкий уже не раз восстанавливал Ежика после его встреч с вандалами, но на этот раз все гораздо серьезней.

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Ежик в "больнице"

Поэтому Ежик сейчас находится в мастерской у группы реставраторов GurinBrothers, которые решают, как его спасти.

На Ежике выявили механические, физико-химические и даже биологические повреждения. Дерево, из которого он сделан, подвержено бактериям и грибку. Поэтому Ежику проведут дезинфекцию, он пройдет несколько стадий очистки.

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Будут делать уколы

Совместно с литовским коллегами реставраторы разработали максимально эффективную методику, использование которой продлит Ежику жизнь.

"Сначала дерево необходимо просушить и очистить, после чего, методом инъектирования насытить его полимерным раствором, чтобы укрепить структуру дерева", – поясняют эксперты.

Когда вернется?

Процесс "лечения" Ежа, по словам реставраторов, может занять 2-3 месяца при наличии финансирования. После этого он сможет простоять на улице до 5 лет.

Специалисты поясняют, что обычно отреставрированные объекты хранятся в благоприятных климатических условиях, в фондах или экспозициях музея.

"Если бы Ежа перенесли в музей, мы могли бы сохранить его на десятки лет. Однако в данном случае его придется вернуть в агрессивную среду", – поясняют реставраторы.

Спасение Ежика – это новый и очень важный прецедент реставрации современной уличной скульптуры, который в дальнейшем можно будет использовать для сохранения подобных работ.

"Поэтому мы решили работать в колаборации с литовскими коллегами, скульптуру Ежа любят и знают даже там. Выбранный нами способ может гарантировать минимум 5 лет защиты", – рассказала сайту "Сегодня" искусствовед, художник-реставратор, член Национального союза художников Украины и Международного совета музеев ICOM Мария Борисенко.

Ежик возвращайся!

Пока решается судьба Ежика, его фанаты посещают место, где он раньше стоял. Дети спрашивают у родителей, мол, куда подевался Ежик, а взрослые читают надпись на фото. Киевляне действительно искренне любят Ежика и скучают по нему.

Скульптор Константин Скритуцкий рассказал нам, как однажды в очередной раз забирал побитого вандалами Ежика на реставрацию. Приехал на место с двумя крепкими ребятами, они занялись демонтажом.

"И вдруг собирается толпа из нескольких десятков человек и начинает плотным кольцом преграждать дорогу! А мне в это время звонят журналисты: "Костя, неизвестные ломают и увозят твоего Ежа!". Я им говорю: "Ребята, спокойно, я сам его забираю". А люди все плотнее меня окружают и уже кулаками начали грозить – мол, мы сейчас Скритуцкому позвоним, полицию вызовем... Но потом они меня узнали, и все обошлось", – рассказывает Константин Скритуцкий.

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