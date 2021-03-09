В Лукьяновском СИЗО "сидят" в нечеловеческих условиях – Омбудсмен

В Киевском следственном изоляторе выявили ряд нарушений требований национального законодательства и несоблюдение международных рекомендаций и норм в сфере обращения с осужденными и лицами, которых взяли под стражу.

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Об этом сообщает Офис Омбудсмана Украины в Facebook.

Так, большинство камер не обеспечены надлежащим искусственным освещением; стены влажные и покрытые грибком; из-за курения и отсутствия вентиляции в камерах заключенные лишены возможности дышать свежим воздухом, а боксы сборного отделения не отапливаются и др.

"Также были выявлены факты отсутствия у заключенных мест, поэтому они вынуждены спать по очереди или на полу камеры, что является грубым нарушением их права на надлежащее обращение и достоинство", – говорится в сообщении.

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Кроме того, обнаружены многочисленные факты безвозмездного труда осужденных, которые выполняли ремонтные работы и функции по хозяйственному обслуживанию СИЗО.

Напомним, в следственных изоляторах Украины запустили экспериментальный проект предоставления платных услуг – заключенные теперь могут за деньги получить камеру с лучшими условиями. Размер оплаты зависит от срока пребывания в камере: в Киеве – 2000 гривен за сутки, 8000 гривен за неделю и 12 000 гривен за месяц.

Ранее мы писали, что глава Минюста Денис Малюська рассказал о ремонте одной из камер в Лукьяновском СИЗО в Киеве, который обошелся в чуть более 100 тыс. гривен и ничего не стоил бюджету.

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