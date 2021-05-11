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Утиные истории: в Киеве водители спасли семью птиц, оказавшихся на проезжей части (видео)

11 мая, 12:46

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Маме-утке помогли неравнодушные киевляне, которые шли рядом, чтобы те могли безопасно перейти дорогу

Фото: скрин из видео

Фото: скрин из видео

В Киеве ответственные водители помогли утиной семье перейти дорогу и потом добраться до воды. Это произошло на улице Набережно-Рыбальской.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

Как оказалось, совсем недалеко, метров через 200 был спуск к Днепру. Куда и отправились мама-утка с маленькими утятами.

"Спасибо за это нетипичное для нашей страны поведение! Круто!", – пишут в Сети.

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Видео: dtp.kiev.ua/Telegram

Как видно на видео, до десяти утят успешно пересекли улицу по всем правилам дорожного движения. Они выстроились за матерью и последовали за ней на другую сторону.

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Ранее мы писали, что в Киеве 10 мая очевидцы сняли на видео молодого оленя, который гулял рядом с проезжей частью.

Напомним, что в Киеве копы спасли ежика, который пытался перебежать восемь полос дороги.

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