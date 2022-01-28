Уже не боятся вторжения? Lufthansa вернула свой рейс на ночевку в "Борисполь"

Авиакомпания снова поменяла график рейсов из Киева в Франкфурт – теперь самолеты будут на ночной стоянке в "Борисполе"

Lufthansa вернула свой рейс на ночевку в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Немецкая авиакомпания Lufthansa вернула на ночную стоянку в аэропорту "Борисполь" рейс LH 1492 Франкфурт – Киев. Однако сократила ее время почти на 1 час.

Об этом свидетельствуют данные flightradar24.com.

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27 января самолет авиаперевозчика вылетел в Украину в 22:35 вместо 17:10. В Киеве он приземлился в 01:36.

Обратно во Франкфурт авиалайнер вылетел 28 января в 05:08. Хотя по расписанию это должно было произойти в 06:00.

Почему Lufthansa перенесла рейсы в "Борисполе"

22 января авиакомпания сменила график ночных авиарейсов в Украину. Причина, которую назвали пассажирам – экипаж не может оставаться в стране на ночь из-за "политической ситуации".

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В Lufthansa подтвердили перенос времени некоторых рейсов таким образом, чтобы экипажи не ночевали в Украине. Однако такое решение объяснили не страхом за безопасность работников, а "оптимизацией графика движения".