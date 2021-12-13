Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Победа Ломаченко! 💡 Запрет пакетов 🎄 Готовимся к Новому году
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Уже не шляпа. В Киеве на елку установили рождественскую звезду (фото, видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
13 декабря, 15:42
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Четырехметровую звезду с земным шаром подняли на елку с помощью люльки спасателей

В Киеве на Софийской площади продолжают готовиться к Новому году. Как сообщает корреспондент "Сегодня", на главную елку страны подняли ее главное украшение – рождественскую звезду.

Чтобы поднять ее на макушку елки использовали пожарную выдвижную лестницу, ведь высота елки – 31 метр.

Реклама

На главной елке страны появилась звезда | Фото: Сегодня
На главной елке страны появилась звезда / Фото: Сегодня
На главной елке страны появилась звезда | Фото: Сегодня
На главной елке страны появилась звезда / Фото: Сегодня
На главной елке страны появилась звезда | Фото: Сегодня
На главной елке страны появилась звезда / Фото: Сегодня
На главной елке страны появилась звезда | Фото: Сегодня
На главной елке страны появилась звезда / Фото: Сегодня
На главной елке страны появилась звезда | Фото: Сегодня
На главной елке страны появилась звезда / Фото: Сегодня
На главной елке страны появилась звезда | Фото: Сегодня
На главной елке страны появилась звезда / Фото: Сегодня
На главной елке страны появилась звезда | Фото: Сегодня
На главной елке страны появилась звезда / Фото: Сегодня
На главной елке страны появилась звезда | Фото: Сегодня
На главной елке страны появилась звезда / Фото: Сегодня
На главной елке страны появилась звезда | Фото: Сегодня
На главной елке страны появилась звезда / Фото: Сегодня
На главной елке страны появилась звезда | Фото: Сегодня
На главной елке страны появилась звезда / Фото: Сегодня
На главной елке страны появилась звезда | Фото: Сегодня
На главной елке страны появилась звезда / Фото: Сегодня
На главной елке страны появилась звезда | Фото: Сегодня
На главной елке страны появилась звезда / Фото: Сегодня
На главной елке страны появилась звезда | Фото: Сегодня
На главной елке страны появилась звезда / Фото: Сегодня
1/13

Четырехметровую звезду с земным шаром погрузили в люльку спасателей. На высоту поднялись четверо рабочих, чтобы там ее надежно закрепить.

Скандальная шляпа

В прошлом году общественность возмутило, что на главную елку страны хотели установить вместо звезды шляпу волшебника.

Реклама

Так выглядела верхушка елки, когда ее только установили
Так выглядела верхушка елки, когда ее только установили / Фото: Facebook

В прошлом году тематикой Нового года в столице был сказочный лес. Компания Folk Ukraine, которая организовала новогодний праздник в городе, решила украсить верхушку праздничной елки яркой шляпой, а не звездой, как это всегда делали.

Многим эта затея не понравилась, люди требовали вернуть назад звезду и заявляли, что шляпа на рождественском дереве недопустима. Скандал закончился тем, что Folk Ukraine сняла шляпу перед Рождеством и все-таки заменила ее звездой.

Реклама

Какими будут елки в последующие годы в Киеве

Президент компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий уже разработал проект главной новогодней елки 2024 года.

В следующем году елка также будет ярко украшена – Игорь Добруцкий показал нам цветовую гамму елки-2023. Основными цветами будет белый, розовый и фиолетовый. Тематика следующего Нового года на Софийской площади – балет.

"Тематика елки 2024 года будет "Белый квадрат". Такой елки еще не было в Киеве. Киевлянин Малевич нарисовал "Черный квадрат", а у нас елка будет белого цвета, но в виде квадрата. Такими же будут новогодние домики на площади", – делится планами с сайтом "Сегодня" Игорь Добруцкий.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

7 693

заболело за неделю в Киeвe

-13%

Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.88

Российский рубль (₽)

0.3661

Евро (€)

30.33

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять