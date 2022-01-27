Уже разбомбило? Киевлян шокировало состояния одного из укрытий Киева (фото)

Сейчас выясняют точный адрес помещения, и кто балансодержатель данного объекта

Так выглядит одно из киевских укрытий для граждан / Фото: Коллаж: Сегодня

В социальных сетях обсуждают фото столичного подвала, который захламлен мусором. Фото помещения, которое должно служить укрытием в случае чрезвычайной ситуации, опубликовал народный депутат Украины Роман Грищук. По его словам, многие другие помещения в городе заняты парикмахерскими и магазинами.

В КГГА "Сегодня" сообщили, что пока неизвестно, где именно в столице сделано это фото. Сейчас выясняют точный адрес помещения, и кто балансодержатель данного объекта.

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В городе достаточно много объектов, которые пока не готовы к использованию. Фото: Шептун/Telegram

Нам пояснили, что тот, кто опубликовал это фото, в полной мере не владеет информацией о защитных сооружениях. По закону в сооружениях двойного использования могут находиться парикмахерские, аптеки, магазины.

"Мы в ближайшее время подготовим разъяснительный материал для таких депутатов на тему: что такое защитные сооружения и почему там может что-то размещаться. Но в случае чрезвычайно ситуации, эти помещения могут стать укрытием для населения", – пояснили нам в департаменте муниципальной безопасности КГГА.

В мэрии поясняют, что в городе достаточно много объектов, которые пока не готовы к использованию, таких порядка тысячи. Балансодержатели должны их содержать в порядке, не допускать захламления мусором, убирать воду в случае подтопления.

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В мэрии подчеркивают, что поэтому такие объекты укрытия в подвалах должны быть закрытыми и приведены в порядок. Тогда в них не будут селиться бездомные и устраивать наркопритоны.

Что должно быть в "тревожном чемодане"

1. Документы

Кроме оригиналов стоит упаковать и копии важных документов – паспорта, водительских прав, документов на недвижимость и автомобиль. Все необходимо упаковать в полиэтилен. Деньги с карт лучше обналичить и взять с собой.

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2. Для связи:

блокнот, ручка, список важных номеров;

павербанки, зарядки;

радиоприемник на батарейках;

карта местности.

3. Одежда:

два комплекта нижнего белья, две пары обычных носков, носки из шерсти;

штаны, куртка, карематы и спальные мешки;

рубашка или кофта, плащ-дождевик, шапка, перчатки, шарф и удобная обувь;

нити, иглы.

4. Еда и посуда:

металлические котелок, фляга, ложка и чашка;

питьевая вода с расчетом на 1-2 дня (3 литра воды на человека в сутки), по возможности эти запасы надо время от времени обновлять;

запас пищи на пару дней: высококалорийные сладости (черный шоколад с орехами, леденцы), тушенка, галеты, суп-пакеты, мясные и рыбные консервы, чай/кофе в пакетиках. Также можно взять крупы, макароны, сухие овощные полуфабрикаты.

5. Медицина и гигиена:

зубная щетка и паста, мыло, полотенце, туалетная бумага, пару пачек сухих и влажных салфеток, средства интимной гигиены, маникюрный набор, медицинские маски;

активированный уголь (от интоксикации), парацетамол/ибупрофен (жаропонижающий), альбуцид (капли для глаз), фталазол (от кишечной инфекции), имодиум (от диареи), супрастин (от аллергии). Также нужно взять лекарства, которые вы принимаете регулярно.

сухой и медицинский спирт, антисептик, влажные салфетки, две пары резиновых перчаток, клапан с пленкой для искусственного дыхания;

средства для остановки кровотечения, марлевые салфетки и нестерильные марлевые бинты; эластичные бинты с фиксатором; пластыри; атравматические ножницы для разрезания одежды на пострадавшем;

большой кусок ткани, на которой можно зафиксировать конечность пострадавшего, дезинфектор для рук, спиртовые салфетки, шприцы.

Также нужно иметь контакты собственных врачей и рецепты лекарств.

Что еще стоит взять:

Компас,

палатку,

часы (лучше водонепроницаемые),

полиуретановый коврик,

спальник.

фонарик,

нож,

спички,

топор,

пару зажигалок,

пару мусорных пакетов объемом 120 литров,

свечи,

рулон широкого скотча.

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