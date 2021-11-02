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В аэропорту "Борисполь" пассажиры пять часов вынуждены ждать самолет – что случилось

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
2 ноября, 16:25
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Пассажиры должны были вылететь еще в 13:50
Пассажиры уже были зарегистрированы и готовились к посадке / Коллаж "Сегодня"
Пассажиры уже были зарегистрированы и готовились к посадке / Коллаж "Сегодня"

В международном аэропорту "Борисполь" задерживается вылет самолета в Марсалам на 5 часов. Пассажиры должны были вылететь в Египет еще в 13:50.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в Call-центре авиакомпании.

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Почему задержался рейс

Вылет рейса Киев-Марсалам перенесли на 19:00. Его перенесли не по вине аэропорта.

В авиакомпании Azur Air Ukraine, пояснили, что вылет рейса в Марсалам перенесли по техническим причинам.

"Причина задержки рейса – замена воздушного судна по техническим причинам. Вылет запланирован на 19:00. Пассажиры уже были зарегистрированы и готовились к посадке, но ее так и не открыли в связи с заменой воздушного судна", – сообщили в Call-центре авиакомпании.

Куда украинцы летают чаще всего из "Борисполя"

Из международного аэропорта "Борисполь" украинцы чаще всего летали в Турцию, Египет и Германию.

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За сентябрь 2021 "Борисполь" обслужил 1 160 685 пассажиров. Из них 753 544 – это пассажиры регулярных рейсов, 407 141 – нерегулярных.

В то же время суммарно за девять месяцев 2021 года аэропорт обслужил 6 976 939 пассажиров, среди которых 4 093 166 – пассажиры регулярных рейсов, 2 883 773 – нерегулярных.

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