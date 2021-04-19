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В аэропорту "Борисполь" россиянин за взятку хотел попасть в Украину (фото)

19 апреля, 16:09

Виктория Барановская Виктория Барановская

Он предлагал пограничникам 75 тысяч российских рублей – работники Госпогранслужбы уже сообщили об инциденте правоохранителям

В понедельник, 19 апреля, в аэропорт "Борисполь" прилетел россиянин, а для того, чтобы попасть в Украину он решил дать взятку пограничнику.

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Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В Киев прилетел рейс из Минска. Пограничники начали проверять документы. К ним подошел гражданин России, который не смог подтвердить запланированную цель пребывания в Украине.

"Во время доведения решения об отказе в пересечении границы, 34-летний россиянин предложил пограничнику за 75 тысяч российских рублей пересмотреть решение и поспособствовать в беспрепятственном пересечении границы. Пограничник от неправомерной выгоды отказался", – говорится в сообщении.

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Пограничники направили сообщение в Нацполицию. Продолжаются следственные действия.

Ранее мы сообщали, что украинцы, которые возвращаются домой из-за границы, предлагают пограничникам взятки и показывают поддельные справки о прохождении ПЦР-теста.

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