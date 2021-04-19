В аэропорту "Борисполь" россиянин за взятку хотел попасть в Украину (фото)

В понедельник, 19 апреля, в аэропорт "Борисполь" прилетел россиянин, а для того, чтобы попасть в Украину он решил дать взятку пограничнику.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
В Киев прилетел рейс из Минска. Пограничники начали проверять документы. К ним подошел гражданин России, который не смог подтвердить запланированную цель пребывания в Украине.
"Во время доведения решения об отказе в пересечении границы, 34-летний россиянин предложил пограничнику за 75 тысяч российских рублей пересмотреть решение и поспособствовать в беспрепятственном пересечении границы. Пограничник от неправомерной выгоды отказался", – говорится в сообщении.
Пограничники направили сообщение в Нацполицию. Продолжаются следственные действия.
Ранее мы сообщали, что украинцы, которые возвращаются домой из-за границы, предлагают пограничникам взятки и показывают поддельные справки о прохождении ПЦР-теста.
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