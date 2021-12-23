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В аэропорту "Борисполь" задержали 30 человек с поддельными COVID-сертификатами – что им грозит

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
23 декабря, 14:41
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Такое количество людей задержали в период с 19 по 22 декабря
В "Борисполе" задержали 30 человек. Фото: коллаж "Сегодня"
В "Борисполе" задержали 30 человек. Фото: коллаж "Сегодня"

В международном аэропорту "Борисполь" в период с 19 по 22 декабря задержали 30 человек, которые предъявили документы о вакцинации против коронавируса с признаками подделки.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

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Подробности

Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке, а также об использовании поддельных документов против 30 человек.

По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.

В "Дії" появились новые сертификаты

Так, в приложении появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат из ПЦР-теста. Документ действует 72 часа с момента сдачи анализа.

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Сгенерировать его можно так же, как COVID-сертификат о вакцинации. После обновления приложения в PlayMarket, AppStore или AppGallery в "Дії" нужно нажать "Услуги", выбрать "COVID-сертификаты" и нажать "Сгенерировать сертификат".

Далее следует дать согласие на получение данных из Электронной системы здравоохранения в "Дії". Данные автоматически подтянутся. Сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в приложении. Процесс занимает несколько минут.

К слову, сейчас в "Дії" также доступны: международный, "желтый" и "зеленый" внутренние COVID-сертификаты о вакцинации. "Желтый" сертификат можно получить после одной дозы вакцины. Он действует 120 дней. А международный и "зеленый" действуют 365 дней.

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