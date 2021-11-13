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В аэропорту подтверлили ковид, а жилья нет? Есть ли в Киеве центр обсервации

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
13 ноября, 06:00
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Мы попытались разобраться, что делать, если у человека легкая форма коронавируса, но при этом в гостиницу его не пустят
В Киеве только один центр обсервации ковид-больных и тот уже не работает год.
В Киеве только один центр обсервации ковид-больных и тот уже не работает год. / Фото: Коллаж: Сегодня

В социальных сетях обсуждают историю женщины, которая возвращалась из Польши в Донецкую область через Киев. По прилете в аэропорту она сделала тест на коронавирус и он оказался положительный. Женщина оказалась в патовой ситуации – в гостиницу ее не пустят, в транспорт тоже, а квартиру снять на время самоизоляции можно только путем обмана, скрыв свой диагноз от владельца.

Люди критикуют власти за отсутствие в городе Обсервационного центра, где бы человек мог побыть на самоизоляции в случае, если у его нет возможности попасть домой.

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Выход есть?

В Госпродпотребслужбе Киева нам сообщили, что функции обсервационного центра выполняет одно заведение в столице – клинический санаторий "Жовтень", который находиться в Конча Заспе. Но услуги пребывания в этом учреждении платные.

Сайт "Сегодня" обратился в санаторий "Жовтень", но там нам сообщили, что уже давно не принимают таких пациентов.

"Год назад мы работали в таком режиме, но сейчас обсервации у нас нет. Сейчас мы вообще приостанавливаем работу санатория, поскольку не сможем оплачивать такую большую стоимость газа. Помещения не отапливаются и у нас полностью выключается отопление", – сообщили нам в администрации клинического санатория "Жовтень".

Статистика коронавируса в Украине

За сутки 10 ноября в Украине зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаевCOVID-19. Заболели детей – 1616, медработников – 468

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За прошедшие сутки госпитализировали 4318 человек, кроме этого, зафиксировали 750 летальных исходов. Выздоровел 21 941 человек.

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