Сжигали еще живых людей. Жуткие воспоминания очевидцев трагедии в Бабьем Яру

К 80-летию трагедии СБУ опубликовала показания свидетелей страшных преступлений в Киеве

СБУ опубликовала показания очевидцев страшной трагедии в Бабьем Яру

Сегодня исполняется 80 лет со дня начала массовых расстрелов мирных жителей в Бабьем Яру. Как это происходило, можно прочитать в свидетельствах очевидцев. Архивные документы были оцифрованы и опубликованы Службой безопасности Украины http://bit.ly/3uka5f0 по случаю годовщины трагедии. От прочитанного волосы стают дыбом.

ПОСЛЕ РАССТРЕЛА ЗЕМЛЯ ШЕВЕЛИЛАСЬ

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Из протокола допроса киевлянки Надежды Горбачевой, которая на момент расстрелов жила вблизи Бабьего Яра и стала вынужденным свидетелем тех страшных событий.

"Мы видели, как в 15 метрах от Бабьего Яра немцы заставляли раздеваться привезенных евреев и приказывали им бежать. Их расстреливали из автоматов и пулеметов. Я лично видела, как с оврага сбрасывали младенцев. В овраге были не только расстрелянные или раненные, но и живые дети. Затем немцы его закопали, но было заметно, как верхний слой почвы шевелился от движений еще живых людей. Расстрелы евреев продолжались еще несколько дней", – зафиксировано в ее показаниях.

Протокол допроса очевидцев трагедии в Бабьем Яру / архив СБУ

Из допроса киевлянки Марии Луценко, 1914 года рождения. Она проживала в доме по улице Мельникова, 96, в 500-600 метрах от Бабьего Яра.

"Расстрелы производились три дня подряд с 28 по 30 сентября. Вещи расстрелянных оккупанты отвозили. Я лично видела, как людей раздевали до белья и расстреливали над обрывом, детей бросали не стреляя", – из допроса свидетельницы.

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РАССТРЕЛЫ ПО ПЯТНИЦАМ И БОСЫЕ МОРЯКИ

Мария Луценко добавляет, что после этого расстрелы продолжались – людей привозили к яру по вторникам и пятницам.

Она вспоминает, как зимой 1942 года в овраг под усиленной охраной вели 40 пленных моряков.

"Был сильный мороз, а моряки шли босые, в тельняшках и трусах. Всех их расстреляли", – вспоминает женщина.

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Однажды после расстрела к ней во двор пришел 18-летний подросток, весь окровавленный.

"Он попросил дать ему воды и ушел. В разговоре он объяснил, что упал в овраг невредимым и после окончания расстрела выбрался из-под трупов и убежал", – вспоминает Мария Луценко.

/ Фото: Wikipedia

Она добавляет, что в августе 1943 года оккупанты начали откапывать трупы и сжигать. Для этого были задействованы военнопленные. Трупы сжигали вперемешку с дровами в несколько слоев.

"Над всем нашим районом стоял тяжелый запах и смрад в течение двух с половиной месяцев", – вспоминает женщина.

РАБЫ, ЗАКОВАННЫЕ В КАНДАЛЫ

Из допроса Семена Берлянта, 1910 года рождения. Он воевал, получил ранения и был вынужден вернуться в оккупированный Киев. После допросов и жестоких пыток мужчина признался, что еврей.

Его отправили откапывать и сжигать тела в Бабьем Яру. Он вместе с другими мужчинами был закован цепями. Расстояние между людьми было всего 60 сантиметров – можно было только стоять и рыть лопатой.

"Первое время на раскопках и сжигании трупов работало человек 180-200 – евреи, украинцы и русские, а также были коммунисты, комсомольцы, партизаны, арестованные немцами и подлежащие уничтожению. Работали по 12-15 часов в сутки. Кормили нас плохо. Из еды давали суп "баланду" и 200 граммов хлеба, а воды вообще не давали. Разрывали мы ямы, доставали из них трупы, а затем строили временные открытые печи, где сжигали тела", – вспоминает Семен Берлянт.

УДУШЕННЫЕ ГАЗОМ И ПОБЕГ ИЗ АДА

Немцы пытались скрыть свое преступление и руками пленных избавлялись от трупов. Из допроса известно, что на место пригоняли экскаватор, при помощи которого извлекали тела убитых людей. Тогда команду по откопке тел пополнили до 320 человек. Доступ к месту сжигания был строго ограничен.

На месте массовых расстрелов в Бабьем Яру/фото из архивов СБУ

"Когда все трупы были выкопаны и сожжены, немцы стали привозить в сутки по 5-9 машин с телами советских граждан, удушенных газом. Из одной крытой машины мы извлекали по 50-80 тел – мужчин, женщин, детей. Некоторые еще хрипели и подавали признаки жизни, но их несли на общий штабель и сжигали", – рассказывал на допросе Семен Берлянт.

Ему удалось сбежать из этого ужасного места под названием Бабий Яр.