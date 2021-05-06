В Белой Церкви начинается "Большая стройка": на что пойдут 93 млн гривен

Второй центр админуслуг в городе поможет жителям всего Белоцерковского района оформить госуслугу еще проще

/ Фото: Pixabay

Оформить государственную услугу или обратиться к властям в Киевской области теперь будет проще: скоро в Белой Церкви начнется строительство нового центра предоставления административных услуг (ЦПАУ).

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Об этом 6 мая сообщила пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

Новый ЦПАУ будет функционировать в формате "прозрачного офиса". Его строительство начнется в этом году – после завершения тендерных процедур, а до 2023-го должно завершиться. Стоимость проекта оценивают в 92,9 млн грн.

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Как отметил глава ОГА Василий Володин, центр админуслуг будет покрывать потребности не только местной ОТГ, но и всего Белоцерковского района – в совокупности более 440 тыс. человек.

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"Стремимся к тому, чтобы он стал коммуникационным центром сотрудничества государственных органов власти, органов местного самоуправления, субъектов предпринимательской деятельности и всех жителей", – говорит Володин.

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Госуслуги должны быть качественными и доступными, поэтому строительство ЦПАУ – важная и приоритетная цель, подчеркнул Василий Володин.

Это будет уже второй ЦПАУ в Белой Церкви – сейчас функционирует центр при горсовете.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году в Украине планируют реконструировать и построить 95 школ, 70 детсадов, 80 стадионов, 29 бассейнов, 177 приемных отделений.

Именно в Киевской области построят и отремонтируют 18 объектов социальной инфраструктуры, а также 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.