В больнице Киева пациенту с COVID-19 предложили "место" в коридоре

Киевлянин, который заразился коронавирусом, рассказал о "приключениях", которые ему пришлось пережить после того, как температура резко повысилась и пришлось отправляться в больницу.

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Как написал сам Алексей Краснощеков на своей странице в Facebook, 22 сентября скорая доставила его в первую клиническую больницу на Харьковском шоссе, но там место нашлось только в коридоре.

"Около 5 утра за мной приехала "скорая" с целью госпитализации. В течение шести часов дважды температура преодолевала отметку 39, и во второй раз уже не сбивалась даже двумя таблетками "Нурофена" и пакетом "Колдрекса", - признался он.

Также киевлянин добавил, что сначала его отвезли в частную клинику, но сразу же выяснилось – для госпитализации необходимо, чтобы тест на COVID-19 был проведен максимум накануне, а, кроме того, требовалась консультация пульмонолога.

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"Поэтому решили ехать в первую городскую клиническую больницу на Харьковском шоссе", – отметил мужчина.

По его словам, врачи в больнице крайне устали – они могут позволить себе спать не более чем по 30 минут.

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"За последние 2-3 – дня 40 пациентов. Пришла терапевт для консультации. Очень ругалась, почему на второй неделе болезни мне не назначили инъекционные антибиотики и капельницы. Сказала, что места есть только в коридоре, а там сквозняки + инфекционные больные с различными инфекциями, то есть может быть перекрестное заражение", - рассказал киевлянин.

Также он заявил, что, поскольку реанимация ему была не нужна, врач выписала справку с рекомендацией делать капельницы и принимать антибиотики дома, "а также рекомендовала каждую ночь вызывать частную скорую, которая будет сбивать температуру".

Ранее мы сообщали, что мэр столицы Виталий Кличко предупредил киевлян о возможном ужесточении карантина.

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Также напомним, в Киеве еще четыре школы закрыли на карантин. В столице COVID-19 болеют 207 школьников.

О том, как проходит обучение в школах во время карантина, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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