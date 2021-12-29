В ботсаду Киева разгуливает волчица. Мы узнали, опасна ли она (видео)

Скорее всего, животное жило у кого-то дома и его выбросили, как ненужную игрушку

В Киеве заметили волчицу. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в Национальном ботаническом саду имени Гришко заметили волчицу. По предварительным данным, ранее она жила у кого-то дома и ее выбросили.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Что известно?

Как рассказали сайту "Сегодня" зоозащитники, по территории ботанического сада имени Гришко разгуливает волк.

"Это действительно волк, точнее волчица. Скорее всего, она жила у кого-то дома и ее просто выбросили, как ненужную игрушку. Она бегает там с июля. Животное не боится людей, но близко не подходит, ведет себя не агрессивно. Волчица кормится вместе с бездомными собаками. Самое опасное, что скоро начнется период течки и она может спариваться с собаками", – пояснили сайту "Сегодня" зоозащитники.

О волчице знают многие зоозащитники. Они говорят, что животное нужно поймать и отвезти в один из приютов для волков. Для этого нужна инициатива руководства ботсада.

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Что говорят в ботаническом саду?

В самом ботаническом саду имени Гришко говорят, что им пока неизвестно волк это или собака. Животное начали замечать посетители недели две назад в разных частях ботанического сада.

"Мы пока не можем сказать – действительно ли это волк, или все же помесь. Животное видели посетители несколько раз издалека. Мы планируем провести его отлов. Тогда и выясним – это волк или собака. Также ведем переговоры с приютом, чтобы приняли животное на содержание", – сообщил сайту "Сегодня" главный садовник ботанического сада имени Гришко Василий Остапюк.

Поймать волчицу можно при помощи шприца со снотворным или словить на специальную петлю, но для этого нужно детально изучить поведение животного и место, где оно обжилось в ботаническом саду.

В Чернобыле заметили стаю диких волков

На берегу Припяти сотрудники Чернобыльского заповедника обнаружили стаю волков. Об этом сообщил научный сотрудник заповедника Сергей Домашевский.

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Как рассказал Домашевский, все животные, кроме одного молодого и спокойного, пошли в кустарники. Таким образом мужчине удалось запечатлеть волка.