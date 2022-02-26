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В Броварах призывают жителей одевать на левую руку желтые повязки: зачем

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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26 февраля, 08:49
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Власти просят без необходимости не выходить из дома и ограничить передвижение по городу
Броварчане должны на улице идентифицировать себя
Броварчане должны на улице идентифицировать себя / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Броваров призывает всех жителей района надеть сегодня на левую руку желтые повязки в случае выхода на улицу. Он говорит, что ситуация крайне серьезная и призывает не выходить из дому.

Об этом Игорь Сапожко написал в Facebook.

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"ВНИМАНИЕ! Обращаюсь к гражданскому населению Броварской общины! Сегодня исключительно все жители Броварского района во время пребывания на улице должны идентифицировать себя ЖЕЛТОЙ лентой на левой руке! Ситуация очень серьезная! Без необходимости не выходите из дома, ограничьте передвижение по городу и территории района", – написал он.

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