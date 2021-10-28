Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❌ ДТП с мажором в Харькове 🚫 Жесткий карантин 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

В Броварах ветераны АТО заблокировали здание горсовета (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
28 октября, 11:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По утверждению участников АТО, депутаты сегодня могут лишить военнослужащих законных участков земли

В Броварах ветераны АТО заблокировали помещение горсовета. Они пытаются не дать депутатам провести сессию.

Об этом сообщает First в Telegram.

Реклама

Дело в том, что депутаты городского совета сегодня могут лишить военнослужащих законных участков земли.

По словам ветеранов АТО, землю получают приближенные к власти люди.

Реклама

На ролике видно, что в результате потасовки были разбиты входные двери в здание.

Напомним, после заседания сессии Броварского городского совета 21 сентября депутат Богдана Драч получила телесные повреждения вследствие толкотни между депутатами и мэром.

Реклама

Кому дадут деньги на жилье

Зеленский просил правительство утвердить государственную целевую социальную программу по обеспечению реализации права на жилье ветеранов войны на период до 2025 года.

  • Семьям погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного во время АТО; лицам с инвалидностью I-II групп, полученной в результате участия в АТО. То же самое касается семей погибших участников боевых действий на территории других государств.
  • Переселенцам, принимавшим непосредственное участие в защите Украины от агрессии РФ.
  • Семьям погибших участников Революции Достоинства, а также семьям тех, кому посмертно присвоено звание Героя Украины за участие в Революции Достоинства; лицам с инвалидностью I-II групп, полученной в результате событий на Майдане.

Как сообщали новости "Сегодня", в марте этого года Владимир Зеленский своим указом создал Консультативный совет, который будет защищать ветеранов АТО от несправедливых приговоров.

Также ранее президент рассказывал о планах помочь бизнесу ветеранов АТО.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Дневник независимости 🇺🇦

28 октября 1991. Между Украиной и республикой Узбекистан в Ташкенте подписан договор об основах международных отношений

Погрузиться в тот день
Пора переводить часы
До перевода часов осталось
Украина переходит на зимнее время
Куда крутить стрелки?
Опрос
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.37

Российский рубль (₽)

0.3762

Евро (€)

30.64

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять