В Броварах ветераны АТО заблокировали здание горсовета (видео)

По утверждению участников АТО, депутаты сегодня могут лишить военнослужащих законных участков земли

В Броварах ветераны АТО заблокировали помещение горсовета. Они пытаются не дать депутатам провести сессию.

Об этом сообщает First в Telegram.

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Дело в том, что депутаты городского совета сегодня могут лишить военнослужащих законных участков земли.

По словам ветеранов АТО, землю получают приближенные к власти люди.

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На ролике видно, что в результате потасовки были разбиты входные двери в здание.

Напомним, после заседания сессии Броварского городского совета 21 сентября депутат Богдана Драч получила телесные повреждения вследствие толкотни между депутатами и мэром.

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Кому дадут деньги на жилье

Зеленский просил правительство утвердить государственную целевую социальную программу по обеспечению реализации права на жилье ветеранов войны на период до 2025 года.

Семьям погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного во время АТО; лицам с инвалидностью I-II групп, полученной в результате участия в АТО. То же самое касается семей погибших участников боевых действий на территории других государств.

Переселенцам, принимавшим непосредственное участие в защите Украины от агрессии РФ.

Семьям погибших участников Революции Достоинства, а также семьям тех, кому посмертно присвоено звание Героя Украины за участие в Революции Достоинства; лицам с инвалидностью I-II групп, полученной в результате событий на Майдане.

Как сообщали новости "Сегодня", в марте этого года Владимир Зеленский своим указом создал Консультативный совет, который будет защищать ветеранов АТО от несправедливых приговоров.

Также ранее президент рассказывал о планах помочь бизнесу ветеранов АТО.