Українська
$ 28,31
33,16
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В центре Киева митингующие перекрыли движение

1 октября, 11:25

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Патрульные регулируют движение

В центре Киева на улице Московской митингующие перекрыли движение транспорта. Об этом сообщают в патрульной полиции Киева.

"На улице Московской проходит митинг. Люди ходят по пешеходному переходу и не пропускают транспорт, в том числе и общественный", – рассказали сайту "Сегодня" в патрульной полиции Киева.

Реклама

Там добавляют, что сотрудники патрульной полиции регулируют движение транспорта в этом районе, чтобы избежать образование крупного затора и обеспечивают порядок.

Читайте также: После разгона митинга в Бресте в сети опубликовали личные данные местных силовиков

На сколько законны действия митингующих, в патрульной полиции сказать не смогли.

"Оценку действиям митингующих должны дать сотрудники полиции Печерского района, отделение находится на этой же улице", – сообщили нам в патрульной полиции Киева.

Как стало позже известно, движение троллейбусов №38 и автобусов №55, 62 по ул. Московская – ст.м. "Арсенальная" задерживается по причине перекрытия движения митингующими.

Реклама

"На место вызвана полиция", – сообщили в "Киевпастранс".

Напомним, в центре Киева прошел митинг против сетей 5G.

А под КГГА митинговали медики – с требованием возобновить финансирование.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев патруль митинг полиция

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Снова сядем на карантин: Кличко пригрозил заведениям Киева из-за несоблюдения правил
Снова сядем на карантин: Кличко пригрозил заведениям Киева из-за несоблюдения правилДругие новости
В Киеве горит многоэтажка на Соломенке (фото)
В Киеве горит многоэтажка на Соломенке (фото)Происшествия
Установлена личность зацепера, который погиб в киевском метро
Установлена личность зацепера, который погиб в киевском метроПроисшествия
На месте снесенного исторического здания в центре Киева появился паспорт нового объекта (фото)
На месте снесенного исторического здания в центре Киева появился паспорт нового объекта (фото)Другие новости
В больнице Киева пациенту с COVID-19 предложили
В больнице Киева пациенту с COVID-19 предложили "место" в коридореДругие новости
Коронавирус в Киеве: в каких районах больше всего зараженных (карта)
Коронавирус в Киеве: в каких районах больше всего зараженных (карта)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять