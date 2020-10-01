В центре Киева митингующие перекрыли движение

В центре Киева на улице Московской митингующие перекрыли движение транспорта. Об этом сообщают в патрульной полиции Киева.
"На улице Московской проходит митинг. Люди ходят по пешеходному переходу и не пропускают транспорт, в том числе и общественный", – рассказали сайту "Сегодня" в патрульной полиции Киева.
Там добавляют, что сотрудники патрульной полиции регулируют движение транспорта в этом районе, чтобы избежать образование крупного затора и обеспечивают порядок.
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На сколько законны действия митингующих, в патрульной полиции сказать не смогли.
"Оценку действиям митингующих должны дать сотрудники полиции Печерского района, отделение находится на этой же улице", – сообщили нам в патрульной полиции Киева.
Как стало позже известно, движение троллейбусов №38 и автобусов №55, 62 по ул. Московская – ст.м. "Арсенальная" задерживается по причине перекрытия движения митингующими.
"На место вызвана полиция", – сообщили в "Киевпастранс".
Напомним, в центре Киева прошел митинг против сетей 5G.
А под КГГА митинговали медики – с требованием возобновить финансирование.
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