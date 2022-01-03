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В центре Киева отключат воду – адрес

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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3 января, 08:04
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Коммунальщики проведут ремонтные работы
В Киеве отключили водоснабжение. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве отключили водоснабжение. Фото: коллаж "Сегодня"

В центре Киева с 11 января отключат холодное водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

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Где не будет воды?

С 09:00 11 января по 01:30 12 января в связи с плановыми ремонтными работами временно будет отсутствовать водоснабжение по адресам:

  • бульв. Шевченко, 62.

В столице люди остались без водоснабжения. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице люди остались без водоснабжения. Фото: коллаж "Сегодня"

Под Харьковом жители 200 домов остались без воды из-за соседа

В Лозовой Харьковской области жители 200 домов более суток сидят без водоснабжения. Во всем виноват сосед, который не пускает коммунальщиков во двор, где прорвало трубу.

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Трубу прорвало на улице Курчатова. Без водоснабжения остались 200 частных домов и очистные сооружения.

Директор "Лозоваяводосервиса" Владимир Кириченко рассказал, что здание, под которым произошла авария, построено без согласований и соблюдения санитарных норм.

На место ЧП пришлось вызвать полицию, так как местный житель не дает сотрудникам коммунального предприятия сделать необходимые работы для устранения проблемы.

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Сам же владелец дома говорит, что боится, что ремонтные работы повредят его дом. Он хочет, чтобы водопровод не заделывали, а санировали. Коммунальщики заявили, что денег на покупку новых коммуникаций нет.

В результате мужчина так и не пустил работников в свой двор и теперь он планирует решать вопрос с мэром Лозовой.

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