В центре Киева отключат воду – адрес

Коммунальщики проведут ремонтные работы

В Киеве отключили водоснабжение. Фото: коллаж "Сегодня"

В центре Киева с 11 января отключат холодное водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

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Где не будет воды?

С 09:00 11 января по 01:30 12 января в связи с плановыми ремонтными работами временно будет отсутствовать водоснабжение по адресам:

бульв. Шевченко, 62.

В столице люди остались без водоснабжения. Фото: коллаж "Сегодня"

Под Харьковом жители 200 домов остались без воды из-за соседа

В Лозовой Харьковской области жители 200 домов более суток сидят без водоснабжения. Во всем виноват сосед, который не пускает коммунальщиков во двор, где прорвало трубу.

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Трубу прорвало на улице Курчатова. Без водоснабжения остались 200 частных домов и очистные сооружения.