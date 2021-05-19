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В центре Киева появилось пульсирующее бронзовое сердце (фото)

19 мая, 17:33

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

К новой скульптуре можно прикоснуться и почувствовать сердцебиение

В столице появилась еще одна мини-скульптура проекта "Шукай". Фото: КГГА

В столице появилась еще одна мини-скульптура проекта "Шукай". Фото: КГГА

В Киеве открыли 29-ю мини-скульптуру проекта "Шукай", посвященную выдающемуся хирургу, ученому-изобретателю, писателю Николаю Амосову. Бронзовая скульптура изображена в форме анатомического сердца.

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Об этом сообщает КГГА.

Скульптурка появилась на фасаде здания на улице Богдана Хмельницкого, 42, где с 1971 года жил Николай Амосов.

"Наработки выдающегося кардиохирурга Николая Амосова очень весомые в области операций на сердце для всего мира", – отметила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

Фото: КГГА
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Фото: КГГА

Отметим, что скульптура интерактивная – к ней можно прикоснуться и почувствовать сердцебиение. Такое же бронзовое сердце появилось и на здании Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова.

Фото: КГГА

Фото: КГГА

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На сегодня в рамках проекта "Шукай" в столице установлено уже 28 мини-скульптурок, посвященных символам Киева.

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Среди них – "Немедленная помощь" (ул. Липинского, 4), "Золотые ворота" (ул. Ярославов Вал, 21/20-А), "Киевский велотрек" (ул. Липинского, 15), "Цепной мост" (ул . Болсуновских, 13-15), "Киевский каштан" на здании городской администрации (ул. Крещатик, 36) и многие другие.

У каждой скульптурки есть табличка с QR-кодом, с помощью которого можно узнать ее историю.

Как известно, детскую площадку на Позняках украсиличерепахой-гигантом и крокодилом. Дети в восторге от новых скульптур. Ранее здесь были установлены скульптуры зебры, жирафа и слоника.

Кроме того, в парке "Нивки" создали сказочную поляну. Новую арт-зону обстроил известный украинский мастер Сергей Стеблюк.

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