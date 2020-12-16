В центре Киева продают старинное здание за 55 миллионов гривен

Дом был построен в 1885 году по проекту архитектора Николаева

Речь идет об трехэтажном доме на улице Ивана Мазепы, 10, недалеко от станции метро "Арсенальная". Аукцион по продаже объекта намечен на 28 декабря.

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Как сказано на сайте Prozorro, общая площадь коммерческой недвижимости составляет 1 468,5 квадратных метра.

Это здание ранее было имуществом в ипотеке и выступало обеспечением по задолженности заемщика. Теперь оно выставлено на продажу. Ранее дом использовался, как офисное здание, а некоторые помещения сдавались в аренду.

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Дом был построен в 1885 году по проекту архитектора Николаева для предпринимателя Николая Попова и его жены Елизаветы, которые открыли здесь офтальмологическую клинику (клиника глазных заболеваний). Медицинскую помощь здесь можно было получить бесплатно.

"Здание было построено недалеко от Киево-Печерской лавры известным киевским благотворителем Николаем Поповым. Он знал, что в Лавру будут идти богомольцы, у которых не было средств, но были проблемы со зрением. А в лечебнице их лечили бесплатно, кроме того их еще и бесплатно кормили в столовой при клинике. Она находилась на месте, где сейчас построено новое здание под старину", – рассказал сайту "Сегодня" киевовед Михаил Кальницкий.

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Изначально здание больничного корпуса было двухэтажным, а потом его надстроили. Кстати, правая часть здания – это часть старинного особняка, который когда-то принадлежал генералу Бердяеву, деду известного философа. Николай Бердяев часто приезжал сюда к своей бабушке. Позже к этому зданию пристроили больничный комплекс, который сейчас выставлен на продажу.

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Ранее особняк имел охранный статус и на здании висела табличка. Как заверяют его продавцы, сейчас дом не имеет охранного статуса и в реестре памятников не значится.

Что будет со старинным больничным корпусом после его продажи – неизвестно. В Департаменте охраны культурного наследия КГГА говорят, что если здание на улице Ивана Мазепы, 10 не имеет охранного статуса, то согласование о его продаже не требуется. Там добавляют, что решение о предоставлении охранного статуса принимает Министерство культуры Украины, а также снимает его.

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Ранее мы писали, что в центре Киева разгорелся очередной скандал из-за надстройки на крыше четырехэтажного старинного здания на улице Саксаганского, 43-б.

Напомним, что надстройка в жилом доме в Киеве пугает местных жителей.

В Одессе загорелся памятник архитектуры – смотрите видео:

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