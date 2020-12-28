В центре Киева продолжают стоять ФОПы: что происходит на Майдане (фото)

В понедельник, 28 декабря, на Майдане Незалежности в центре Киева остаются от нескольких десятков предпринимателей, которые протестуют здесь уже вторую неделю. Как сообщает корреспондент "Сегодня", на площади практически нет правоохранителей.
Здесь стоит пункт для раздачи еды, а также палатка для ночевки. Протестующие провели ночь на Майдане, но есть и такие, которые пришли сегодня с утра.
По словам митингующих, сегодня не планируется никаких шествий или действий со стороны ФОПов. Протест не такой значительный возможно из-за праздничного режима.
Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский создает координационный совет для выработки законодательных изменений по комплексному решению проблем микробизнеса.
Напомним, что с 15 декабря ФОПы митинговали против запрета на предпринимательскую деятельность на время локдауна с 8 по 24 января, а также против введения кассовых аппаратов.
Все подробности в спецтеме Протесты ФОПов на Майдане
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