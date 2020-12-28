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В центре Киева продолжают стоять ФОПы: что происходит на Майдане (фото)

28 декабря, 11:05

Игорь Рец , Ольга Кравченко

Протестующие провели очередную ночь на Майдане

В понедельник, 28 декабря, на Майдане Незалежности в центре Киева остаются от нескольких десятков предпринимателей, которые протестуют здесь уже вторую неделю. Как сообщает корреспондент "Сегодня", на площади практически нет правоохранителей.

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Здесь стоит пункт для раздачи еды, а также палатка для ночевки. Протестующие провели ночь на Майдане, но есть и такие, которые пришли сегодня с утра.

Фото: "Сегодня"

По словам митингующих, сегодня не планируется никаких шествий или действий со стороны ФОПов. Протест не такой значительный возможно из-за праздничного режима.

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Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский создает координационный совет для выработки законодательных изменений по комплексному решению проблем микробизнеса.

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Напомним, что с 15 декабря ФОПы митинговали против запрета на предпринимательскую деятельность на время локдауна с 8 по 24 января, а также против введения кассовых аппаратов.

Все подробности в спецтеме Протесты ФОПов на Майдане

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Киев протесты Майдан предприниматели

Источник: Сегодня

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