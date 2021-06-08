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В центре Киева проходит двойной митинг (фото, видео)

8 июня, 12:20

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Киевляне стоят на Крещатике с флагами, выкрикивают лозунги, на месте играет музыка

Протестующие вышли на Крещатик. Фото: "Сегодня"

Протестующие вышли на Крещатик. Фото: "Сегодня"

В центре столицы на Крещатике сегодня, 8 июня, проходят сразу два митинга. Протестуют вкладчики "Элита-центр", а также жители "Святошин-2". Как сообщает корреспондент "Сегодня", на месте около сотни человек.

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Так, жители жилого массива "Святошин-2" протестуют под Департаментом градостроительства и архитектуры КГГА.

Здесь сегодня проходят общественные слушания по детальному плану территории (ДПТ) и комплексной реконструкции по улицам Живописной, Ивана Крамского, Верховинной, Федора Кричевского, Михаила Котельникова, Окружной дороге и на проспекте Победы. Участники акции требуют немедленно остановить разработку 219 ДПТ по тотальной уплотнительный застройке.

Митинг под КГГА. Фото: "Сегодня"
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Митинг под КГГА. Фото: "Сегодня"

Люди держат плакаты и скандируют – "Нет ДПТ Святошин-2, сохраним деревья", "Хватит уничтожать инфраструктуру района".

Митинг под КГГА. Фото: "Сегодня"

Митинг под КГГА. Фото: "Сегодня"

А под зданием КГГА собрались вкладчики "Элита-центр".

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Митинг под КГГА. Фото: "Сегодня"

Митинг под КГГА. Фото: "Сегодня"

По мнению протестующих, местная власть забыла об их проблемах и часть проектов до сих пор стоят замороженными.

Митинг под КГГА. Фото: "Сегодня"

Митинг под КГГА. Фото: "Сегодня"

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В целом оба митинга проходят спокойно. На месте работают правоохранители.

Ранее мы писали, что в Киеве возле Конституционного суда Украины прошел митинг против земельной реформы.

Напомним, на митинге в поддержку Стерненко произошел конфликт из-за флага ЛГБТ.

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