В центре Киева проходит двойной митинг (фото, видео)

Протестующие вышли на Крещатик. Фото: "Сегодня"
В центре столицы на Крещатике сегодня, 8 июня, проходят сразу два митинга. Протестуют вкладчики "Элита-центр", а также жители "Святошин-2". Как сообщает корреспондент "Сегодня", на месте около сотни человек.
Так, жители жилого массива "Святошин-2" протестуют под Департаментом градостроительства и архитектуры КГГА.
Здесь сегодня проходят общественные слушания по детальному плану территории (ДПТ) и комплексной реконструкции по улицам Живописной, Ивана Крамского, Верховинной, Федора Кричевского, Михаила Котельникова, Окружной дороге и на проспекте Победы. Участники акции требуют немедленно остановить разработку 219 ДПТ по тотальной уплотнительный застройке.
Митинг под КГГА. Фото: "Сегодня"
Люди держат плакаты и скандируют – "Нет ДПТ Святошин-2, сохраним деревья", "Хватит уничтожать инфраструктуру района".
Митинг под КГГА. Фото: "Сегодня"
А под зданием КГГА собрались вкладчики "Элита-центр".
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Митинг под КГГА. Фото: "Сегодня"
По мнению протестующих, местная власть забыла об их проблемах и часть проектов до сих пор стоят замороженными.
Митинг под КГГА. Фото: "Сегодня"
В целом оба митинга проходят спокойно. На месте работают правоохранители.
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