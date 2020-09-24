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В центре Киева пытаются снести старинный дом (видео)

24 сентября, 14:04

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На ограждение не установлен информационный щит

Сегодня утром, 24 сентября, в Киеве на улице Саксаганского, 76 неизвестные пытаются снести старый дом. Об этом сообщает столичный активист Сергей Мельниченко на странице в Фейсбук.

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Вокруг двухэтажного здания, в котором было отделение почты, поставили забор.

"Сейчас мы приостановили работы и ждем ознакомления с разрешительной документацией, поскольку на строительное ограждение не установлен информационный щит, как это предусмотрено действующим законодательством", – пишет активист.

Как стало известно, позже была предоставлена документация. По словам Мельниченко, детально рассмотрят этот вопрос на заседании Комиссии по проверке информации о резонансных объектов строительства.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, какие дома сносили под предлогом "реставрации" и несмотря на запреты судов и властей в Киеве в прошлом году.

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Киев дом сносят

Источник: Сегодня

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