В центре Киева пытаются снести старинный дом (видео)

Сегодня утром, 24 сентября, в Киеве на улице Саксаганского, 76 неизвестные пытаются снести старый дом. Об этом сообщает столичный активист Сергей Мельниченко на странице в Фейсбук.
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Вокруг двухэтажного здания, в котором было отделение почты, поставили забор.
"Сейчас мы приостановили работы и ждем ознакомления с разрешительной документацией, поскольку на строительное ограждение не установлен информационный щит, как это предусмотрено действующим законодательством", – пишет активист.
Как стало известно, позже была предоставлена документация. По словам Мельниченко, детально рассмотрят этот вопрос на заседании Комиссии по проверке информации о резонансных объектов строительства.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, какие дома сносили под предлогом "реставрации" и несмотря на запреты судов и властей в Киеве в прошлом году.
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