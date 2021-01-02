В центре Киева снесли спортплощадку ради очередной многоэтажки (фото)

В центре Киева планируют снести отделение Пенсионного Фонда, чтобы построить новую многоэтажку.

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Об этом сообщает Kyiv LIVE.

Во время подготовительных работ, которые велись ночью, на Кловском спуске уже успели снести спортплощадку. Следующим этапом будет снос здания отделений Пенсионного Фонда.

Местные жители возмущены такими действиями застройщика. Они требуют справедливости – восстановить спортивную площадку и не сносить здание.

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Ранее мы сообщали, что застройщик, который утром, 24 сентября, в Киеве снес двухэтажное старинное здание, должен был сначала получить разрешение Министерства культуры и информационной политики.

Напомним, ранее в столице выставили на продажу старинный трехэтажный дом на улице Гоголевской, 32-а, в Шевченковском районе.

Возле столичного университета Шевченко разобрали часть исторической оградыХIХ века.

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