В центре Киева снова митинг: предприниматели требуют отмены карантина (фото)

В Киеве в понедельник, 16 ноября, предприниматели вышли на митинг под Верховную Раду.
Об этом сообщает паблик Киев Сейчас в Telegram.
Возле ВР собрались предприниматели.
"Позже к ним должны присоединиться рестораторы, которые хотят работать на выходных", – говорится в сообщении.
Предприниматели требуют отмены карантинных ограничений и отмены обязательного перехода на кассовые аппараты со следующего года.
Ранее мы писали, что в центральной части Киева проходят массовые акции, в том числе под зданием Верховной Рады.
Напомним, ранее в столице митинговали под Конституционным Судом Украины – из-за решения КСУ отменить наказание за незаконное обогащение.
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