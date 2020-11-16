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В центре Киева снова митинг: предприниматели требуют отмены карантина (фото)

16 ноября, 10:46

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Позже к ним должны присоединиться рестораторы

В Киеве в понедельник, 16 ноября, предприниматели вышли на митинг под Верховную Раду.

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Об этом сообщает паблик Киев Сейчас в Telegram.

Возле ВР собрались предприниматели.

"Позже к ним должны присоединиться рестораторы, которые хотят работать на выходных", – говорится в сообщении.

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Предприниматели требуют отмены карантинных ограничений и отмены обязательного перехода на кассовые аппараты со следующего года.

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Ранее мы писали, что в центральной части Киева проходят массовые акции, в том числе под зданием Верховной Рады.

Напомним, ранее в столице митинговали под Конституционным Судом Украины – из-за решения КСУ отменить наказание за незаконное обогащение.

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Киев Верховная Рада протест митинг предприниматели

Источник: Сегодня

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