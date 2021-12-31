В центре Киева уже празднуют! Что происходит на Софийской площади (видео)

У главной елки страны в ожидании Нового года собрались сотни человек

На Софийской площади готовятся встретить Новый год. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве уже готовятся встречать Новый 2022 год. Наш корреспондент отправился на Софийскую площадь, чтобы увидеть, какая атмосфера царит у главной елки страны.

Вечером в ожидании Нового года там собрались сотни человек. Обстановка в центре Киева очень праздничная.

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Новости "Сегодня" поинтересовались, подготовились ли и чего ждут украинцы от 2022-го.

В основном все отвечали, что готовы к Новому году. Но большинство говорили о том, что уходящий год показался довольно тяжелым.

В следующем году украинцы ждут качественных изменений, экономического роста и надеются на лучшее.

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Что будет на Софийской площади в новогоднюю ночь

Локация там будет работать до 04:00 (и Софийская площадь и Владимирский проезд). С 22:00 до 2:00 новогоднее настроение посетителям будет создавать ди-джей.

Вокруг главной елки страны разместили ярмарку, фотозоны, мастерскую, музей новогодних украшений, каток, аттракционы. А также – самый большой Рождественский вертеп в Европе. Так что на площади можно весело провести время и встретить Новый год.

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