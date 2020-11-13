В центре Киева меняют скандальную тепломагистраль на Саксаганского (фото)

В центре Киева на углу улиц Саксаганского и Шота Руставели меняют проблемную тепломагистраль.
Об этом сообщает КГГА.
Так, на углу улиц Саксаганского и Шота Руставели проходит первый этап модернизации теплотрассы диаметром 700 мм.
"Теплотрассу эксплуатируют с 1972 года. За последние 5 лет здесь ликвидировали 19 повреждений. Самое масштабное – в прошлом, когда через промоину почвы просел асфальт, пострадал автомобиль, остановилось движение общественного транспорта", – говорится в сообщении.
В службе отмечают, что трубы прокладывают в котловане глубиной четыре метра и в тоннеле.
На первом этапе обустроят около 600 метров предварительно изолированных труб с запорной арматурой европейского образца и системой сигнализации о повреждении. Новые трубы рассчитаны на эксплуатацию 40-50 лет. А второй этап модернизации начнется в следующем году.
Ранее мы писали о крупнейшем прорыве теплотрассы на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского. Аварийной бригаде пришлось раскопать всю улицу. Один из автомобилей провалился под асфальт.
Напомним, что в центре Киева утром 3 июня произошла очередная авария на трубопроводе на улице Деловой. В результате ЧП улицу залило водой.
Также недавно в Киеве из-за прорыва трубопровода затопило участок Железнодорожного шоссе.
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