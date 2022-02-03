В Чернобыль едут военные – что известно

В регион приедет руководящий состав МВД, НГУ, Нацполиции, ГСЧС, послы иностранных государств и представители стран-партнеров

Подразделения МВД проведут учения в Чернобыльской зоне / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра, 4 февраля, в Припяти (Киевская область) пройдут тактико-специальные учения подразделений МВД. Бойцы будут отрабатывать, в частности, выполнение задач по обороне населенного пункта.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.

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"В ходе учений будет отрабатываться слаженность подразделений МВД при выполнении задач по обороне населенного пункта, тактике ведения боевых действий в урбанизированной местности и ликвидации их последствий", – сказано в сообщении.

Уточняется, что на учениях будут присутствовать руководящий состав МВД, НГУ, Нацполиции, ГСЧС, послы иностранных государств и представители стран-партнеров.

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По сигналу тревоги военные быстро выдвинулись из района сосредоточения, развернули позиции и осуществили наведение на условные цели противника.

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