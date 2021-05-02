В Чернобыле отключили электроэнергию

В Киевской области сегодня, 2 мая, запланированы плановые отключения электроэнергии в Броварском, Сквирском и Чернобыльском районах.

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Об этом говорится на сайте "ДТЭК Киевские региональные сети".

Так, в Броварском районе света не будет с 8 утра до 20 часов вечера в таких населенных пунктах:

Погребы;

Зазимье;

Пуховка;

Рудня;

Семиполки;

Бровары;

Гоголев;

Рожны.

Также в Каменной Гребле Сквирского района не будет света до восьми часов вечера на Школьной и Кузимиевской. А в Чернобыле до семи часов вечера – на улице Советской и Без названия.

Ранее мы сообщали, что в Украине тысячам больниц и детсадов могут отключить электричество.

Также напомним, энергетики Запорожской ТЭС восстановили электроснабжение Энергодара.