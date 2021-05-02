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В Чернобыле отключили электроэнергию

2 мая, 14:05

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Плановые отключения электроэнергии в Киевской области 2 мая – полный список населенных пунктов

В Киевской области сегодня, 2 мая, запланированы плановые отключения электроэнергии в Броварском, Сквирском и Чернобыльском районах.

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Об этом говорится на сайте "ДТЭК Киевские региональные сети".

Так, в Броварском районе света не будет с 8 утра до 20 часов вечера в таких населенных пунктах:

  • Погребы;
  • Зазимье;
  • Пуховка;
  • Рудня;
  • Семиполки;
  • Бровары;
  • Гоголев;
  • Рожны.

Также в Каменной Гребле Сквирского района не будет света до восьми часов вечера на Школьной и Кузимиевской. А в Чернобыле до семи часов вечера – на улице Советской и Без названия.

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Ранее мы сообщали, что в Украине тысячам больниц и детсадов могут отключить электричество.

Также напомним, энергетики Запорожской ТЭС восстановили электроснабжение Энергодара.

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