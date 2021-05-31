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В Чернобыле – новая экскурсия в зону отчуждения. Впечатляющие фото

31 мая, 20:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

Обновленный тур Чернобыльской зоной начался в мемориальном комплексе "Звезда Полынь", а завершился в экопарке "Медведин"

На Киевщине организовали презентационную экскурсию в Чернобыль по обновленному маршруту. Начался тур в мемориальном комплексе "Звезда Полынь".

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Об этом сообщает пресс-служба КОГА.

Во время нового тура участники посетили Свято-Ильинский храм, а также остановились у экспозиции роботов и морала "Взгляд в будущее".

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Позже они отправились в Припять, где осмотрели парк развлечений, центральную площадь, экспозицию ликвидационной техники и речной вокзал.

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Также в обновленный маршрут входила радиолокационная станция "Дуга", а закончилась экскурсия в экопарке "Медведин".

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Ранее мы писали, что в Чернобыльском реакторе начались новые ядерные реакции и возможна еще одна авария.

Напомним, мы показывали, как бы выглядела Чернобыльская зона, если бы не авария. Дизайнеры "возобновили" заброшенную после Чернобыльской аварии территорию, показав, какой она должна была бы быть. Они "реставрировали" объекты в городе Припять.

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