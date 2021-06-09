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В Чернобыле сфотографировали табун лошадей Пржевальского с жеребятами (фото)

9 июня 2021 9:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Табун заметили на северной окраине города – появилось четверо новых жеребят

Табун лошадей Пржевальского в Чернобыле. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник/Facebook

Табун лошадей Пржевальского в Чернобыле. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник/Facebook

Работники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника показали первые фото табуна лошадей Пржевальского с жеребятами.

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Об этом сообщают на странице заповедника в Facebook.

"Табуны лошадей Пржевальского пополняются середине апреля – начале мая. После беременности продолжительностью 12 месяцев кобыла рождает одного жеребенка, который сразу встает на ноги. В мае малышей увидеть трудно: животные держатся в укромных местах", – пишут в сообщении.

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В заповеднике отмечают, что уже через месяц молодые лошади уже способны выдерживать ритм движения табуна. Появляется возможность оценить нынешний приплод.

Так, на днях табун из 12 особей заметили на северной окраине города Чернобыль.

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"Четыре лошади – жеребята этого года. Они отличаются размером и светлым цветом. Увеличение на 50 процентов – неплохой результат для этого табуна", – добавили в заповеднике.

Ранее мы писали, что в Чернобыле заметили редких косуль. Несколько животных паслись на красивой лужайке в лесу.

Также напомним, что на Киевщине организовали презентационную экскурсию в Чернобыль по обновленному маршруту.

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