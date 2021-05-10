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В Чернобыле задержали троих сталкеров из РФ и Украины

10 мая, 14:17

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Нарушители пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального отдыха – на них составили админпротоколы

Фото: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

В Киевской области пограничники вчера задержали троих человек, которые пробрались в зону отчуждения и зону безусловного отселения. В отношении всех нарушителей составили админпротоколы.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Правонарушителями оказались 27-летний и 25-летняя – граждане Российской Федерации и ровесница иностранки, гражданка Украины, жительница Николаева.

"Эти трое пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха. Как выяснили пограничники, на территорию Украины иностранцы попали в установленном порядке через действующие авиационный и автомобильный пункты пропуска", – говорится в сообщении ведомства.

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В отношении задержанных граждан составили административные протоколы по ст. 46-1 КУоАП за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, решение по которым будет принимать суд.

Ранее мы писали, что в Киеве открылась выставка "Чернобыль. Путешествие".

Кроме того, предлагаем посетить первый виртуальный гид по Чернобыльской зоне отчуждения от "Сегодня".

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