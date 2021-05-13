В Чернобыле заметили редких косуль (фото)

Животные часто попадают в "фотоловушки", расставленные по территории заповедника

В Чернобыле в фотоловушки "Полесья" попали редкие косули. Несколько животных паслись на красивой лужайке в лесу.

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Фотографии появились на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедник в Facebook.

Территория этого заповедника богата на копытных – оленей, лосей, косуль.

"Правда, последних представителей рода оленевых, которых еще называют дикими козами или косулями, в зоне отчуждения меньше. Во всяком случае, так утверждают специалисты, исследовавшие следы диких животных по снегу", – говорится в сообщении.

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На камерах можно увидеть, как животные пасутся, играют и настороженно прислушиваются к звукам вокруг.

"И не зря. Ибо на косуль в лесу охотится даже лиса, не говоря уже о волке или рыси. И единственный способ спасения этих животных от хищников – побег", – пишут на странице заповедника.

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Ранее мы писали, что в Чернобыльском реакторе начались новые ядерные реакции и возможна ли еще одна авария.

Напомним, мы показывали, как бы выглядела Чернобыльская зона, если бы не авария.