В Чернобыле заметили редкую ящерицу, которую часто путают со змеей (фото)

Веретеница неядовитое создание, которое большую часть своей жизни живет под землей и охотится на земляных червей

В Чернобыле сфотографировали веретеницу / Фото: Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник

В Чернобыльской зоне заметили безногую ящерицу веретеницу, которую часто путают с медянкой, ужом или змеей.

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Об этом сообщает Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник в Facebook.

"Неядовитые, спокойное существо, которое большую часть жизни живет под землей и любит охотиться на дождевых червей. Все ящерицы отличаются от змей за "видимыми", а не "стеклянными", веками и способностью отбрасывать хвост. А еще – в веретениц, в отличие от ядовитой гадюки, толстая шея, то есть между головой и телом нет сужения", – говорится в сообщении.

Фото: Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник

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Веретеница – это немногочисленный вид в Чернобыльском заповеднике, а иногда даже редкий.

Поскольку она ведет скрытый образ жизни, то ее сложно обнаружить в природе. Именно поэтому изучение распространения этого вида требует времени.

Фото: Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник

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