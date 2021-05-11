В Чернобыльском реакторе начались новые ядерные реакции. Возможна ли еще одна авария?

Реакции деления начались из-за попавшей на нижние уровни воды, однако когда жидкость высохла, реакции усилились

/ Фото: AFP

На Чернобыльской атомной электростанции нарастают реакции деления в отдельных массах ядерного топлива, которые остались под завалами реакторного зала четвертого энергоблока.

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Об этом со ссылкой на Институт проблем безопасности атомных электростанций (ИПБАЭС) пишет Science.

Ученым нужно определить степень опасности и понять, нужно ли вмешиваться, чтобы предотвратить еще одну аварию.

Что за реакции?

Во время аварии 1986 года часть активной зоны реактора расплавилась вместе с урановыми топливными стержнями, их циркониевой оболочкой, графитовыми стержнями и другими материалами. Все это превратилось в лаву, которая затекла в подвалы и там затвердела. В эту смесь входят около 170 тонн урана (~95% исходного топлива реактора).

Со временем туда начала просачиваться вода, которая и стала катализатором, запустившим реакции. Вода замедляет нейтроны, помогая расщепить ядра урана, и размывает радиоактивные залежи топливосодержащих материалов.

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В 2019 году установили Новый безопасный конфайнмент (НБК), после чего большая часть воды высохла. Количество нейтронов также начало снижаться, что говорило об уменьшении реакций деления.

Однако со временем в некоторых помещениях ситуация изменилась. Высыхание радиоактивной воды каким-то образом делает нейтроны более, а не менее эффективными при расщеплении ядер урана.

Датчики на этом объекте зафиксировали негативную динамику нейтронных потоков в одном из заваленных помещений. Также там увеличился уровень радиации.

"Это похоже на тлеющие угли в гриле для барбекю", — говорит Нил Хаятт, химик-ядерщик из Университета Шеффилда.

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В итоге может произойти неконтролируемый выброс ядерной энергии, добавил он.

Есть ли угроза?

Главная проблема даже не в самом факте новых реакций, а в том, что это происходит в недоступном месте.

Пока что ученые не могут определить степень опасности — не исключается даже возможность аварии, пишет СМИ. При этом количество новых нейтронов нарастает медленно. Это, по предположениям ученых, дает еще несколько лет, чтобы придумать, как подавить угрозу.

Одной из проблемных зон является комната 305/2. Уровни радиации, исходящие от нее, не позволяют установить там датчики.

Ученые отмечают – "нет никаких шансов на повторение 1986 года, когда взрыв и пожар отправили радиоактивное облако на Европу".

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Тем не менее любая взрывная реакция может привести к обрушению неустойчивых частей старого объекта "Укрытие", заполнив НБК радиоактивной пылью.

Ранее The Guardian напомнил, как после аварии на ЧАЭС радиация расползлась по Европе.

Также мы показывали, как бы выглядела Чернобыльская зона, если бы не авария.