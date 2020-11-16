В ЦИК опубликовали результаты выборов мэра в Украинке

Вовтором туре выборов мэра в городе Украинка Обуховского района Киевской области победил кандидат от политической партии "Европейская солидарность" Александр Туренко.

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Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Так, по данным ЦИК, за Туренко проголосовали 51,5% избирателей (2852 человек).

Александр Туренко Фото: Facebook

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В то же время кандидат от "Слуги народа" Оксана Кирилюк набрала 44,24% голосов. За нее отдали свои голоса 2450 избирателей.

Напомним, мы писали, что в КИУ назвали причину самой низкой за 10 лет явки на выборах в Украине.

Кроме того, гражданская сеть ОПОРА сделала дайджест наиболее показательных случаев, касающихся нарушений порядка голосования.

Видео: Сегодня

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