В ЦИК опубликовали результаты выборов мэра в Украинке

Вовтором туре выборов мэра в городе Украинка Обуховского района Киевской области победил кандидат от политической партии "Европейская солидарность" Александр Туренко.
Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.
Так, по данным ЦИК, за Туренко проголосовали 51,5% избирателей (2852 человек).
В то же время кандидат от "Слуги народа" Оксана Кирилюк набрала 44,24% голосов. За нее отдали свои голоса 2450 избирателей.
Напомним, мы писали, что в КИУ назвали причину самой низкой за 10 лет явки на выборах в Украине.
Кроме того, гражданская сеть ОПОРА сделала дайджест наиболее показательных случаев, касающихся нарушений порядка голосования.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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