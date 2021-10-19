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В домах Киева скоро включат отопление – дата

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
19 октября, 09:20
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На данный момент отопительный сезон стартовал в детских садах, школах и больницах
В Украине дали отопление. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине дали отопление. Фото: коллаж "Сегодня"

В жилых домах Киева включат отопление уже в субботу, 23 октября. На данный момент тепло дали в детские сады, школы и больницы.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев изданию BigKyiv.

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Тепло в домах будет уже 23 октября

Как рассказал Пантелеев, есть возможность и раньше подключить отопление, если будет заявка от жилищных сообществ.

"Жители дома большинством должны поддержать решение подключения к теплу и направить копию протокола в теплоснабжающую компанию – КП "Киевтеплоэнерго", ООО "Евро-Реконструкция". Мы все живем в условиях карантина, поэтому есть способ письменного анкетирования, которое должна организовать инициативная группа дома, чтобы не собирать домовые собрания", – отметил Пантелеев.

Отопительный сезон в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Отопительный сезон в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

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Отопительный сезон в Украине

В Украине 7 октября уже стартовал отопительный сезон. Первыми начали обогревать школы, садики и больницы в Киеве.

"Теплоснабжающие предприятия Киева начали подавать тепло в больницы, детские сады и школы. Учитывая погодные условия, мы уже через считанные дни можем начать отопительный сезон для жилых домов", – сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Какой будет погода в Украине в октябре?

Во второй половине месяца заморозки на территории страны станут обычным явлением. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.

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Средняя месячная температура в октябре будет 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.

Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.

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